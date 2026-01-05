ڈمپر ڈرائیورز کا موٹر وے پولیس چالانوں سے بچنے کیلئے نیا حربہ
عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نامہ نگار )ڈمپر ڈرائیورز کا موٹر وے پولیس کے بھاری چالانوں سے بچنے کیلئے نیا حربہ ،
حافظ آباد روڈ پر رات کے وقت گاڑیوں کی گھنٹوں لمبی لائنیں لگانے سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ،تاجروں اور مسافرکو شدید مشکلات کا سامنا، سی ٹی او اور ایس پی موٹر وے پولیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ۔ گوجرانوالہ کے مصروف ترین چوراہے عالم چوک میں موٹر وے پولیس کی جانب سے اوور لوڈنگ اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کئے جا رہے ہیں جس سے بچنے کے لئے سرگودھا سے تعمیراتی میٹریل لے کر آنے والے ڈمپرڈرائیورز رات کے وقت بیرون حافظ آباد روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطار لگا کر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں
اور پھر قافلوں کی صورت میں نکلتے ہوئے گھنٹوں ٹریفک جا م کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے تاجروں نے کہا کہ موٹر وے پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس کی عدم توجہی کے باعث ڈمپر ڈرائیورز کھلے عام قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ شہریوں نے سی پی او اورسی ٹی او گوجرانوالہ سے اپیل کی ہے ۔کہ رات کے وقت عالم چوک میں پولیس ناکہ اور ٹریفک وارڈنز تعینات کئے جائیں تاکہ گھنٹوں ٹریفک جام کرنے والے ڈمپر ڈرائیورز کے خلاف موقع پر ہی سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔