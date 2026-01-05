منڈی بہاؤالدین:فوتگی پر جاتی خاتون ٹریفک حادثے میں جاں بحق ، 2 زخمی
منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )گوجرہ کے قریب ٹریفک حادثے میں خاتون جاں بحق، 2شدید زخمی ہوگئیں ۔
گوجرہ اور بکن گاؤں سے تعلق رکھنے والے چند افراد فوتگی کے سلسلے میں بوسال گاؤں کی جانب جا رہے تھے کہ ڈنگی پلی بوسال کے مقام پر حادثہ پیش آ گیا۔ذرائع کے مطابق سواریوں سے بھری بس سامنے سے آنے والی ٹرالی پر لو ڈ کی گئی کرین سے ٹکرا گئی ،تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی جبکہ دو خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔