صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ٹیلنٹ ہنٹ ریسلنگ مقابلوں کے ٹرائلز 7جنوری کو ہونگے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ٹیلنٹ ہنٹ ریسلنگ مقابلوں کے ٹرائلز 7جنوری کو ہونگے

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ ریسلنگ مقابلوں کے ٹرائلز 7جنوری بروز بدھ سپورٹس جمنازیم میں منعقد ہونگے ۔

ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر نبیلہ چیمہ نے بتایا کہ ٹیلنٹ ہنٹ میٹ ریسلنگ مقابلوں کیلئے ضلع حافظ آباد کے رہائشی انڈڑ 17اور انڈر 19پہلوان کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے جائینگے جس کے بعد ضلع ٹیم کا انتخاب کیا جائیگا ۔منتخب شدہ ٹیم دویژن اور صوبائی سطح کے مقابلوں میں حصہ لے گی ۔ٹرائلز میں شرکت کرنے والے کھلاڑی اپنا ب فارم،قومی شناختی کارڈ ساتھ ضرور لائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر