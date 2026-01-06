کلیانہ :پولیس مقابلے میں1ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار‘ 2فرار
پاکپتن (سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا) پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے ۔
تھانہ کلیانہ کی حدود میں ماڑی امب کے قریب تین ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سواروں سے موٹرسائیکل اور نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے ۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ناکہ بندکردی ۔پولیس ناکہ بندی کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ان کا ایک ساتھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جبکہ دیگر دو ڈاکو فرار ہو گئے۔ پولیس پارٹی نے زخمی ڈاکو کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد کر لی۔ گرفتار ڈاکو کا تعلق 63/GD سے بتایا جاتا ہے ، جو تھانہ کلیانہ کا اشتہاری اور درجنوں سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ عادی مجرم ہے ۔