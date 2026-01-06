صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید دھند اور خشک سردی کے باعث موسمی امراض میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا) شہر اور گردونواح میں شدید دھند اور خشک سردی کے باعث موسمی امراض میں اضافہ ہو گیا۔

سرکاری و نجی ہسپتالوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گلا خراب، سینے کی جلن اور سانس کی تکالیف میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو گیا ۔ ڈاکٹرجمشیداکبر آرائیں کے مطابق خشک سردی اور دھند کے باعث قوتِ مدافعت متاثر ہو رہی ہے جس سے بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔

