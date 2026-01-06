صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسوں ، ویگنوں میں غیر معیاری سلنڈر ، مسافروں کیلئے خطرہ

  • گوجرانوالہ
بعض گاڑیوں میں سیٹوں کے نیچے 3 ، 3 سلنڈر موجود ، مسافروں کا کارروائی کا مطالبہ

موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد ونواح میں مسافر ویگن اور بسیں چلتے پھرتے بم بن گئے مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں متعلقہ حکام نے آنکھیں بند کرلیں خرچ کم کرنے کیلئے ٹرانسپورٹر زنے مسافر گاڑیوں میں سلنڈر نصب کررکھے ہیں ان میں سے 90فیصد سلنڈر نہ صرف غیرمعیاری ہیں بلکہ ایک کے بجائے تین تین سلنڈر نصب کئے گئے ہیں جو سیٹوں کے نیچے رکھے ہوتے ہیں ناقص سلنڈر کے پھٹنے کے واقعات سے درجنوں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوچکا لیکن متعلقہ حکام نے وقتی کارروائیاں کرنے کے علاوہ کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کئے جب کہیں سلنڈر پھٹنے کاواقعہ ہوتاہے اور کئی معصوم لوگوں کی زندگی کا چراغ گل ہوجاتا ہے تو انتظامیہ حرکت میں آجاتی ہے اکا دکا کارروائی کے بعدمجرمانہ خاموشی اختیارکرلی جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ۔مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کیلئے سفر کرنا اب کسی بھی طرح امتحان سے کم نہیں ، انہوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح وا حوال کامطالبہ کیاہے ۔

