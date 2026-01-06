ڈاکٹر حمادنے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنہ سے پی ایچ ڈی کر لی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کے نوجوان سائنس دان ڈاکٹر حماد علی نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چائنہ سے میٹریلز سائنس اینڈ انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کا اعزاز حاصل کر لیا ۔
ڈاکٹر حماد علی سینئر جرنلسٹ ڈاکٹر زاہد امین کے بیٹے اور پنجابی کے معروف شاعر امین خیال مرحوم کے پوتے ہیں ۔ ڈاکٹر حماد کی تحقیقی کاوشیں ہائیڈروجن کی پیداوار اور فیول سیل ٹیکنالوجی جیسے جدید اور مستقبل ساز توانائی کے شعبوں پر مرکوز رہیں جو صاف ، پائیدار اور ماحول دوست توانائی عالمی اہداف کے حصول میں نہایت اہم سجھے جاتے ہیں ۔