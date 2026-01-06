آئس نشہ اور شیشہ استعمال کرنے والے افراد میں اضافہ
سیالکوٹ اور نواح میں منشیات آ سا نی سے دستیاب ہونے باعث نوجوان متاثر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )آئس نشہ اور شیشہ استعمال کرنے والے افراد میں اضافہ، نوجوان نسل نشے کی لت میں مبتلا ہونے لگی۔سیالکوٹ اور گردو نواح میں منشیات کی فروخت میں اضافہ ہو گیا جس کے باعث شہر میں نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ،شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات کی کھلے عام فروخت سے نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہور ہے ہیں آئس نشے کی فروخت میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ آئس کا نشہ کرنے والے کو دو دن تک نیند نہیں آتی اور پھر یہ نشہ پورا کرنے کیلئے مختلف جرائم بھی کرتے ہیں، مختلف گلیوں ، محلوں ،قبرستانوں میں سرعام نشہ کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں بلا روک ٹوک منشیات کے استعمال کی وجہ سے نوجوان نشے میں لت پڑے نظر آتے ہیں، اب تو بچے بھی منشیات کے آسانی سے ملنے کی وجہ سے نشہ کرنے لگے ہیں نشے کے عادی افراد گھروں اور محلوں میں چوریاں کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے ۔