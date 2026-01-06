صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کو تاجروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چا ہیے :شیخ حبیب اللہ

  • گوجرانوالہ
انتظامیہ کو تاجروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چا ہیے :شیخ حبیب اللہ

سمبڑیال(نامہ نگار، سٹی رپورٹر )انتظامیہ کو تاجروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چا ہیے جہاں تاجروں کو قانون کا پابند بنانا ہے وہاں خود انتظامیہ کو بھی اس کی پاسداری کرنی چا ہیے۔

ان خیالات کا اظہار سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن تاجراں سمبڑیال شیخ حبیب اللہ نے مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کی تاجر تنظیموں کے عہدیدار وں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قانون کو توڑنا چاہتا ہے لیکن اسے بھی تو تحفظ دیا جائے ۔انکروچمنٹ کے نام پر تاجروں کا استحصال کیا جا رہا ہے جو بند ہونا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آرکے زیر اہتمام کراچی میں ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ سیمینار

کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ونٹر کٹس کی فراہمی کا آغاز

سیاحت میں بہتری ،شہر کی خوبصورتی اولین ترجیح ،ڈی سی مری

ڈی سی چکوال کا دورہ ڈوہمن برج ، روڈ سیفٹی کے مؤثر اقدامات یقینی بنانیکی ہدایت

نوجوانوں پر سرمایہ کاری ملک کے مستقبل کیلئے اہم ،شزا فاطمہ

پاک فوج کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے آ یا ، وزیر اعظم آزادکشمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس