انتظامیہ کو تاجروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چا ہیے :شیخ حبیب اللہ
سمبڑیال(نامہ نگار، سٹی رپورٹر )انتظامیہ کو تاجروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چا ہیے جہاں تاجروں کو قانون کا پابند بنانا ہے وہاں خود انتظامیہ کو بھی اس کی پاسداری کرنی چا ہیے۔
ان خیالات کا اظہار سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن تاجراں سمبڑیال شیخ حبیب اللہ نے مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کی تاجر تنظیموں کے عہدیدار وں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قانون کو توڑنا چاہتا ہے لیکن اسے بھی تو تحفظ دیا جائے ۔انکروچمنٹ کے نام پر تاجروں کا استحصال کیا جا رہا ہے جو بند ہونا چاہیے ۔