جی ٹی روڈ پر پنجابی زبان میں سا ئن بورڈز کی تنصیب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے بیوٹیفکیشن انیشی ایٹو کے تحت ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ کی جانب سے شہر کی خوبصورتی اور۔۔۔

 مقامی ثقافت کے فروغ کیلئے جی ٹی روڈ پر واقع گرین بیلٹس، بالخصوص پی ایچ اے نرسری کے سامنے پنجابی زبان میں خوبصورت اور دیدہ زیب سائن بورڈز نصب کر د ئیے گئے ۔یہ اقدام کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی سربراہی اور خصوصی نگرانی میں عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد شہری ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے ۔

