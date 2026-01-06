پنڈی بھٹیاں:منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈائون ، خاتون سمیت 9 گرفتار
پنڈی بھٹیاں(نامہ نگار)تھانہ سٹی حافظ آباد، صدر حافظ آباد اور کالیکی منڈی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈائون کے دوران خاتون منشیات فروش سمیت 6 افراد کو گرفتار کر کے 9 کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔
تھانہ سٹی حافظ آباد، صدر حافظ آباد اور کالیکی منڈی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈائون کے دوران خاتون منشیات فروش سمیت 6 افراد کو گرفتار کر کے 9 کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے ۔