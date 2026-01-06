صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی ، 21 یو نٹس کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی ، 21 یو نٹس کو جرمانے

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید نے ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر معائنہ کیا۔ اس دوران مجموعی طور پر 164 انسپکشنز کیے گئے ۔

کارروائیوں کے نتیجے میں 57 بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 21 کیسز میں جرمانے عائد کیے گئے جن کی مجموعی رقم 2,57,500 روپے رہی۔ معائنے کے دوران 5 نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے جبکہ 8 کلوگرام ممنوعہ اور ایکسپائرڈ خوراک کی اشیا تلف کی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ناقص اور غیر معیاری خوراک تیار یا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آرکے زیر اہتمام کراچی میں ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ سیمینار

کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ونٹر کٹس کی فراہمی کا آغاز

سیاحت میں بہتری ،شہر کی خوبصورتی اولین ترجیح ،ڈی سی مری

ڈی سی چکوال کا دورہ ڈوہمن برج ، روڈ سیفٹی کے مؤثر اقدامات یقینی بنانیکی ہدایت

نوجوانوں پر سرمایہ کاری ملک کے مستقبل کیلئے اہم ،شزا فاطمہ

پاک فوج کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے آ یا ، وزیر اعظم آزادکشمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس