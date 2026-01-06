گجرات:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی ، 21 یو نٹس کو جرمانے
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید نے ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر معائنہ کیا۔ اس دوران مجموعی طور پر 164 انسپکشنز کیے گئے ۔
کارروائیوں کے نتیجے میں 57 بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 21 کیسز میں جرمانے عائد کیے گئے جن کی مجموعی رقم 2,57,500 روپے رہی۔ معائنے کے دوران 5 نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے جبکہ 8 کلوگرام ممنوعہ اور ایکسپائرڈ خوراک کی اشیا تلف کی گئیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ناقص اور غیر معیاری خوراک تیار یا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔