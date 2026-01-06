ناقص صفائی پر سیالکوٹ ، ڈسکہ ، سمبڑیال میں کنٹریکٹرز کو جرمانہ
وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کو دیانتداری اور محنت سے آگے بڑھا رہے ہیں : عاصم محمود
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن ٹیم کے انچارج عاصم محمود نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام صرف صفائی کی ایک مہم نہیں بلکہ شہری تربیت، شعور اور طرزِ زندگی میں بہتری لانے کی ایک تحریک ہے ، ستھرا پنجاب پروگرام وزیراعلیٰ مریم نواز کا انقلابی منصوبہ ہے جس کے تحت سیالکوٹ یونین کونسل اور دیہی علاقوں میں صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کو دیانتداری اور محنت سے آگے بڑھا رہے ہیں شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند فراہم کرنے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن ٹیم کے انچارج عاصم محمود ، سی ای او سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کاشف نواز کے ہمراہ سیالکوٹ، ڈسکہ، سمبڑیال کا دورہ کیا اورستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سیالکوٹ میں جاری صفائی سرگرمیاں کا جائزہ لیاناقص کارکردگی پرکنٹریکٹر کو سیالکوٹ میں 8لاکھ 92 ہزار روپے ،ڈسکہ میں 64لاکھ 22 ہزا روپے جبکہ سمبڑیال میں 17لاکھ 52 ہزار روپے جرمانے کئے ۔ ڈسکہ اور سمبڑیال کے فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر کو معطل کیا جبکہ اچھی کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے آفیسران کو شاباش دی۔