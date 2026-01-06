لالہ موسیٰ:جرائم پیشہ افراد کیخلاف آپریشن ، 7 افراد گرفتار
لالہ موسیٰ (نامہ نگار )پولیس نے چوروں، ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران مختلف کارروائیوں میں 7 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔
کارروائیوں کے دوران 1 کلوگرام آئس، 1 کلوگرام چرس، 20 لیٹر شراب، ایک پسٹل 30 بور اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔پولیس کے مطابق کارروائیاں ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کے احکامات کی روشنی میں عمل میں لائی گئیں۔ تھانہ صدر کے ایس ایچ او انسپکٹر فہد الرحمن نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عرفان ولد محمد ارشد سے پسٹل 30 بور برآمد کیا، جبکہ موٹر سائیکل چوری میں ملوث دو ملزمان محمد اویس اور آصف کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔اسی طرح تھانہ سٹی لالہ موسیٰ کے ایس ایچ او محمد عنصر SI نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے رستم ولد غلام عباس اور کامران معین ولد محی الدین کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 20 لیٹر شراب اور گولیاں برآمد ہوئیں۔دوسری جانب تھانہ سٹی جلالپور جٹاں کے ایس ایچ او احسان اللہ SI نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں محمد علی عرف دانش اور انعام اللہ کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے آئس اور چرس برآمد کی گئی۔