ایم ایس ٹی ایچ کیو کنجاہ ڈاکٹر غمخوار شاہ کا ہسپتال میں انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ایم ایس ٹی ایچ کیو کنجاہ ڈاکٹر غمخوار شاہ کا ہسپتال میں انتظامات کا جائزہ

گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار)ایم ایس ٹی ایچ کیو کنجاہ ڈاکٹر غمخوار شاہ نے ہسپتال کا دورہ کیا، وارڈز، ایمرجنسی روم، کوریڈورز، واش رومز اور او پی ڈی ایریاز میں صفائی کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔

ہاؤس کیپنگ سٹاف کو فوری طور پر بہتر صفائی پروٹوکول اپنانے کی ہدایت دی گئی جس میں ہائی ٹچ سرفسز، بیڈ سائیڈز اور نرسنگ سٹیشنز پر خصوصی توجہ دینے کا کہا گیا۔تمام وارڈز کے لیے روزانہ کی صفائی کے شیڈول اور چیک لسٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ادویات کی دستیابی بھی چیک کی گئی۔

