ڈسکہ :میلاد چوک میں ناکہ ، چالانوں پر شہریوں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :میلاد چوک میں ناکہ ، چالانوں پر شہریوں کا احتجاج

ڈیوٹی کر رہے ہیں ،شہریوں کی سننے لگیں تو ٹارگٹ کو ن پورا کریگا:ٹریفک اہلکار

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ شہر میلاد چوک میں ٹریفک اہلکاروں کی طرف سے ناجائز چالانوں پر شہری سراپااحتجاج بن گئے ،کئی دنوں سے ٹریفک اہلکار مین بازا رکے باہر ناکہ لگاکر کھڑے ہوجاتے ہیں او رجو شہری موٹرسائیکلوں پر خواتین کیساتھ بازار آتے ہیں انہیں روک کر چالان کررہے ہیں، ٹریفک اہلکاروں اعجاز مہار’جواد مہر ’عبدالرحمن وغیرہ کی طرف سے بے جا چالان پرشہری سراپااحتجاج بن چکے ہیں۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ ٹریفک اہلکار خواتین کا بھی لحاظ نہیں کرتے موٹرسائیکلیں کھڑی کرکے بدتمیزی شروع کردیتے ہیں ،شہری عزت بچانے کی خاطر خاموش ہوجاتے ہیں مگر ٹریفک اہلکار ٹارگٹ پورا کرنے کی خاطر چالان پر چالان کررہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نو ٹس لینے کا مطا لبہ کیا ہے ۔ رابطہ کرنے پر ٹریفک اہلکاروں اعجاز مہار’جواد مہر ’عبدالرحمن وغیرہ نے بتایاکہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ،شہریوں کی سننے لگیں تو چالانوں کا ٹارگٹ کو ن پورا کریگا ۔

