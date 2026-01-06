صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس میں انفورسمنٹ آ فیسرز کی بھرتی کیلئے دوڑ ٹیسٹ 58 امیدوار کامیاب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرِ نگرانی رائل پام سٹی میں پیرا فورس افسر وں کی بھرتی کے سلسلے میں رننگ (دوڑ)ٹیسٹ منعقد کیا گیا۔

اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد خان، اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید، ایس ڈی ای او پیرا فورس صدر خوشبہ حسین سمیت دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ انفورسمنٹ آفیسرز(خواتین)کی بھرتی کیلئے رننگ ٹیسٹ میں مجموعی طور پر 134 امیدواروں نے شرکت کی، خواتین امیدواروں کو 12 منٹ میں ایک میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، 58 خواتین مقررہ وقت میں کامیاب ہوئیں، جبکہ 76 امیدوار مقررہ معیار پر پورا نہ اتر سکیں۔ واضح رہے کہ مجموعی طور پر پیرا فورس میں انفورسمنٹ آفیسرز کی آسامیوں کیلئے 358 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں۔

 

