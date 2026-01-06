اجرت مانگنے پر زمیندار کا تشدد ، باپ جاں بحق ، بیٹا زخمی
چاچوکی کے عاشق اور آصف نے رشید ڈوگر کی اراضی پر تل کا شت کئے تھے ہسپتال منتقل کر نے کے دوران عاشق جان کی بازی ہار گیا، 8 افراد کیخلاف مقدمہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مزدوری مانگنے پر زمینداروں کا محنت کش باپ بیٹے پر بہیمانہ تشدد، باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی ہو گیا ۔ نواحی گاؤں چاچوکی کے رہائشی محمد عاشق اور اس کے بیٹے محمد آصف نے 4ماہ قبل گاؤں کے زمیندار رشید ڈوگر کے کھیتوں میں تل کاشت کئے تھے ،گزشتہ روز باپ بیٹے نے اجرت کا تقاضا کیا تو ملزم طیش میں آ گئے ،اسلحہ اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں محمد عاشق شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا جسے ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال شیخوپورہ منتقل کیا جا رہا تھا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا، مقامی پولیس نے زخمی محمد آصف کی مدعیت میں رشید ڈوگر، غلام مصطفی، جمشید، آصف ، احمد رضا اور3نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔