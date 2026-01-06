کچی فتومنڈ روڈ پر رہائشی علاقے میں قائم غیرقانونی ایل پی جی ایجنسی سیل
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ کے ستھرا پنجاب پروگرام ،خوبصورت گوجرانوالہ اور گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔
سٹی فلائی اوور کی تزئین و آرائش کے کاموں اور پینٹ ورک کا معائنہ کیا۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کی مہم کے تحت سٹی فلائی اوور کے سنٹرل میڈینز، سیفٹی والز اور فٹ پاتھ پر جاری پینٹ ورک کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کچی فتومنڈ روڈ پر رہائشی علاقے میں قائم غیرقانونی ایل پی جی ایجنسی سیل کردی ۔انہوں نے کشمیر پارک سٹیلائٹ ٹائون کا دورہ کیا اورپی ایچ اے حکام کو واکنگ ٹریکس، گھاس، پودوں کی کانٹ چھانٹ، صفائی ستھرائی، دیکھ بھال کے امور کو بہتر بنانے ، ٹوٹے بنچوں کی مرمت، خستہ حال حصوں پر گھاس لگانے کے احکامات جاری کئے ۔