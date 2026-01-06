صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید سردی میں گیس کی قلت کے با عث خشک لکڑی نایاب

  • گوجرانوالہ
شدید سردی میں گیس کی قلت کے با عث خشک لکڑی نایاب

گیس لوڈشیڈنگ کی وجہ سے صارفین لکڑی،کوئلہ اوپلے استعمال کرنے پر مجبور

تتلے عالی(نامہ نگار )شدید سردی گیس کی قلت کے با عث خشک لکڑی نایاب ہو گئی ۔ تتلے عالی سمیت ضلع بھر کے علاقوں میں بجلی اور گیس کی لوڈشیڈنگ کی وجہ سے مکینوں کو لکڑی،کوئلہ اوپلے استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ۔کوئلہ اورٹمبر مافیانے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ،کوئلہ 6ہزاروپے من ،گیلی لکڑی1200روپے من جبکہ خشک لکڑی نایاب ہو گئی ،اوپلوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگیا ہے جو 500روپے فی من فروخت ہو رہے ہیں۔مکینوں کا کہنا ہے کہ ناشتہ،دوپہراور رات کے اوقات میں گیس بند کر دی جاتی ہے اگر کسی مقام پر گیس آبھی رہی ہو تو پریشرنہایت ہی کم ہوتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ پھاٹک کا منصوبہ لٹک گیا

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں 10 بیڈز پر مشتمل جدید آئی سی یو وارڈ قائم

کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ پر ڈی پی او آفس میں الوداعی تقریب

کارپوریشن ملازمین نے 200ریڑھیاں قبضے میں لے لیں

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس