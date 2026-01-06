شدید سردی میں گیس کی قلت کے با عث خشک لکڑی نایاب
گیس لوڈشیڈنگ کی وجہ سے صارفین لکڑی،کوئلہ اوپلے استعمال کرنے پر مجبور
تتلے عالی(نامہ نگار )شدید سردی گیس کی قلت کے با عث خشک لکڑی نایاب ہو گئی ۔ تتلے عالی سمیت ضلع بھر کے علاقوں میں بجلی اور گیس کی لوڈشیڈنگ کی وجہ سے مکینوں کو لکڑی،کوئلہ اوپلے استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ۔کوئلہ اورٹمبر مافیانے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ،کوئلہ 6ہزاروپے من ،گیلی لکڑی1200روپے من جبکہ خشک لکڑی نایاب ہو گئی ،اوپلوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگیا ہے جو 500روپے فی من فروخت ہو رہے ہیں۔مکینوں کا کہنا ہے کہ ناشتہ،دوپہراور رات کے اوقات میں گیس بند کر دی جاتی ہے اگر کسی مقام پر گیس آبھی رہی ہو تو پریشرنہایت ہی کم ہوتا ہے ۔