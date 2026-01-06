محکمہ خوراک ،انتظامیہ کی غفلت ،گندم و آٹے کی قیمتیں بے قابو
اوپن مارکیٹ میں گندم 4800روپے من اور چکیوں پر آٹا 140 روپے کلو فروخت
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے گندم اور آٹے کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت48 سو روپے من اور چکیوں پر آٹا 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا ۔بتایا گیا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی خریدو فروخت کی موثر مانیٹرنگ کے فقدان کے باعث ذخیرہ اور منافع خورمافیا سرگرم ہو چکا ہے جس نے اوپن مارکیٹ سے غائب کر کے من مانے نرخ مقرر کر د ئیے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں گندم 48 سو روپے من فروخت ہونے کے بعد چکیوں پر آٹا 140 روپے کلو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نہ تو اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور نہ ہی آٹاچکیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے منافع خوروں کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے۔ اور مہنگے داموں آٹے کی دستیابی کی وجہ سے مزدور اور کم آمدن والے لوگ دو وقت کی روٹی کیلئے پریشان ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم کے ذخیراہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور گندم کی فروخت کو سرکاری نرخوں پر یقینی بنایا جائے ۔