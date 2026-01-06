ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانے والے دھاندلی چاہتے :ڈاکٹر طار ق
15 جنوری کو بلدیاتی ایکٹ کیخلاف حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ریفرنڈم کرائیں گے
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے راولپنڈی میں ضلعی زونل یونین کونسل کے عہدیدار وں سے خطاب کرتے ہوئے کہا 15 جنوری کو پورے پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کیخلاف حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ریفرنڈم کرائیں گے ، ہر ضلع میں ریفرنڈم کے حوالے سے پلاننگ کر لی ، ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے اور چیئر مین وائس چیئرمین کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے کرنے کی بجائے کونسل کونسلرز کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کرکے ثابت کیا ہے وہ ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے بلکہ فارم 47 کی طرز پر ہی انتخابات اور نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر طارق سلیم نے ورکرز کو ہدایت کی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینا ،روایتی سیاستدانوں روایتی سوچ کو شکست دے کر صاف ستھرے کردار کے لوگوں کو آگے لانا ہے ۔