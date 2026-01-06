صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانے والے دھاندلی چاہتے :ڈاکٹر طار ق

  • گوجرانوالہ
ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانے والے دھاندلی چاہتے :ڈاکٹر طار ق

15 جنوری کو بلدیاتی ایکٹ کیخلاف حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ریفرنڈم کرائیں گے

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے راولپنڈی میں ضلعی زونل یونین کونسل کے عہدیدار وں سے خطاب کرتے ہوئے کہا 15 جنوری کو پورے پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کیخلاف حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ریفرنڈم کرائیں گے ، ہر ضلع میں ریفرنڈم کے حوالے سے پلاننگ کر لی ، ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے اور چیئر مین وائس چیئرمین کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے کرنے کی بجائے کونسل کونسلرز کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کرکے ثابت کیا ہے وہ ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے بلکہ فارم 47 کی طرز پر ہی انتخابات اور نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر طارق سلیم نے ورکرز کو ہدایت کی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینا ،روایتی سیاستدانوں روایتی سوچ کو شکست دے کر صاف ستھرے کردار کے لوگوں کو آگے لانا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گندم، آٹا کی قیمت میں اضافہ شہریوں کو مشکلات

کینال روڈ بیوٹیفکیشن، جلد واضح تبدیلی نظر آئے گی:کمشنر

10 روز میں تمام مین چینلز کی ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم

بلوچنی:پی پی 99 کے سکولوں میں ترقیاتی کاموں کا آ غاز

پیرا انویسٹی گیشن آفیسرز کیلئے فزیکل ٹیسٹ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ،مسائل کے فوری حل کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس