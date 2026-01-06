صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:دائی کی غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )پپناکھہ میں دائی کے غلط علاج سے زیادہ خون بہہ جانے سے 20سالہ خاتون جا ں بحق ہو گئی ،لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

بتایا گیا ہے کہ پپناکھہ کے رہائشی ابوبکر کی اہلیہ علشبہ ایک ماہ کی حاملہ تھی جسے شدید تکلیف کی صورت میں پپناکھہ ہی میں دائی کے کلینک میں لیجایا جہاں نا تجربہ کاری اور سہولیات نہ ہونے سے خون زیادہ بہہ جانے سے علشبہ زندگی کی بازی ہار گئی، لدھیوالہ پولیس نے لاش کوتحویل میں لیکر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا ۔

 

