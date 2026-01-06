سردی کی شدت میں اضافہ،کاروبار زندگی مفلوج
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پہلوانوں کے شہر میں سرشام ہی دھند کا غلبہ، سردی کی شدت میں اضافہ ہو نے سے کاروبار زندگی مفلوج ہو گیا ، دھند کے باعث متعدد ٹریفک حادثات میں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔۔۔
صبح کے اوقات اوررات کے اندھیرے میں ٹریفک کا بہاؤ سست ہوجانے سے بڑی شاہراہوں پرگاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جس سے شہریوں کو منازل پر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے ۔ جی ٹی روڈ پر بعض جگہوں پر سٹریٹ فوگ لائٹس لگنے کی وجہ سے حد نگاہ 15 فٹ تک ہے اور جہاں فوگ لائٹیں نہیں وہاں صورتحال زیادہ خراب ہے ۔