صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی کی شدت میں اضافہ،کاروبار زندگی مفلوج

  • گوجرانوالہ
سردی کی شدت میں اضافہ،کاروبار زندگی مفلوج

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پہلوانوں کے شہر میں سرشام ہی دھند کا غلبہ، سردی کی شدت میں اضافہ ہو نے سے کاروبار زندگی مفلوج ہو گیا ، دھند کے باعث متعدد ٹریفک حادثات میں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔۔۔

صبح کے اوقات اوررات کے اندھیرے میں ٹریفک کا بہاؤ سست ہوجانے سے بڑی شاہراہوں پرگاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جس سے شہریوں کو منازل پر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہے ۔ جی ٹی روڈ پر بعض جگہوں پر سٹریٹ فوگ لائٹس لگنے کی وجہ سے حد نگاہ 15 فٹ تک ہے اور جہاں فوگ لائٹیں نہیں وہاں صورتحال زیادہ خراب ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گندم، آٹا کی قیمت میں اضافہ شہریوں کو مشکلات

کینال روڈ بیوٹیفکیشن، جلد واضح تبدیلی نظر آئے گی:کمشنر

10 روز میں تمام مین چینلز کی ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم

بلوچنی:پی پی 99 کے سکولوں میں ترقیاتی کاموں کا آ غاز

پیرا انویسٹی گیشن آفیسرز کیلئے فزیکل ٹیسٹ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ،مسائل کے فوری حل کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس