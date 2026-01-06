صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واہنڈو:صفائی کے نام پر 5 ماہ کے بل ملنے پر تاجروں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
واہنڈو:صفائی کے نام پر 5 ماہ کے بل ملنے پر تاجروں کا احتجاج

عملہ سپر مارکیٹ میں کبھی صفائی کیلئے نہیں آیا،ذاتی ملازم رکھے ہوئے ہیں :تاجر

 واہنڈو(نامہ نگار )واہنڈو سپر مارکیٹ کے تاجروں نے گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی کے نام پر 5 ماہ کے بل بھیجے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ آج تک ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی عملہ مارکیٹ میں صفائی کیلئے نہیں آیا، اس کے باوجود یکمشت5ماہ کے بل بھیج دینا سراسر ناانصافی ہے ۔تاجروں نے مؤقف اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کے لیے پرائیویٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، جنہیں ہر ماہ باقاعدگی سے تمام تاجر اپنی جیب سے ادائیگی کرتے ہیں۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت صفائی کے نام پر بل وصول کرنا چاہتی ہے تو پہلے مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ صفائی کو یقینی بنایا جائے ۔تاجروں نے ڈپٹی کمشنرگوجرانوالہ سے نوٹس لینے اور فوری طور پر اس مسئلے کا منصفانہ حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس