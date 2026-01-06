واہنڈو:صفائی کے نام پر 5 ماہ کے بل ملنے پر تاجروں کا احتجاج
عملہ سپر مارکیٹ میں کبھی صفائی کیلئے نہیں آیا،ذاتی ملازم رکھے ہوئے ہیں :تاجر
واہنڈو(نامہ نگار )واہنڈو سپر مارکیٹ کے تاجروں نے گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی کے نام پر 5 ماہ کے بل بھیجے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ آج تک ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی عملہ مارکیٹ میں صفائی کیلئے نہیں آیا، اس کے باوجود یکمشت5ماہ کے بل بھیج دینا سراسر ناانصافی ہے ۔تاجروں نے مؤقف اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کے لیے پرائیویٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، جنہیں ہر ماہ باقاعدگی سے تمام تاجر اپنی جیب سے ادائیگی کرتے ہیں۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت صفائی کے نام پر بل وصول کرنا چاہتی ہے تو پہلے مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ صفائی کو یقینی بنایا جائے ۔تاجروں نے ڈپٹی کمشنرگوجرانوالہ سے نوٹس لینے اور فوری طور پر اس مسئلے کا منصفانہ حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے ۔