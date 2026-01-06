کئی اضلاع میں نان سیلری بجٹ نہ ملنے پر اساتذہ کے تحفظات
متعلقہ اضلاع کے ذمہ دار افسروں کیخلاف فوری تا دیبی کارر وائی کی جائے :رہنما
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی صدر چودھری اﷲ رکھا گجر، جنرل سیکرٹری چودھری وحید حیدر، چیئرمین متحدہ محاذ چودھری تاج حیدر، چیئرمین ہیڈماسٹرز ایسوسی ایشن رشید احمد بھٹی، پنجاب ٹیچرز یونین خواتین ونگ پنجاب کی سیدہ اقبال، صوبائی سینئر نائب صدر رانا نقیب الرحمن، صوبائی نائب صدر محمد طارق قریشی و دیگر نے مشترکہ بیان میں پنجاب کے کئی اضلاع میں نان سیلری بجٹ کی پہلی قسط نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سربراہان ادارہ بہت پریشان ہیں اور قرض لیکر سکولز کے انتظامی امور چلا رہے ہیں۔
عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے جن سکولز میں رقم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق فنڈز مہیا کئے جائیں حالانکہ ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات نے نئی سکول کونسلز تشکیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سکولز کو زیادہ سے زیادہ فنڈز فراہم کریں گے مگر آج تک وعدہ وفا نہ ہو سکا، ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے جن اضلاع میں نان سیلری بجٹ کی پہلی قسط ادا نہیں کی گئی وہاں کے متعلقہ افسر وں کیخلاف فوری طور پر تادیبی کارروائی عمل میں جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔