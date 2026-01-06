ریجن کے 118 تھانوں میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کی تعیناتی
خواتین، بچوں، خواجہ سراؤں اور بزرگوں کی فوری اور مؤثر قانونی مدد کی جائیگی
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)خواتین، بچوں، خواجہ سراؤں اور عمر رسیدہ افراد کو فوری اور مؤثر قانونی مدد فراہم کرنے کیلئے گوجرانوالہ ریجن کے تمام 118 تھانوں میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کی تعیناتی مکمل کر لی گئی۔ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد وڑائچ نے بتایا کہ متاثرہ افراد کی سہولت کیلئے گوجرانوالہ میں خصوصی طور پر ویمن انکلیو قائم کیا گیا ہے ۔ یہ ایسا منفرد اور محفوظ ماحول ہے جہاں مکمل سٹاف خواتین پر مشتمل ہے اور وہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔
آر پی او کے مطابق ویمن انکلیو میں صرف خواتین، بچے ، بچیاں اور بزرگ شہری ہی آ سکتے ہیں، جہاں وہ بلا خوف و جھجھک اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ خرم شہزاد وڑائچ کا کہنا تھا کہ وکٹم سپورٹ آفیسرز کا بنیادی کردار یہ ہے کہ متاثرہ افراد کو پولیس سٹیشن کے ماحول سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اعتماد حاصل ہو تاکہ وہ اپنی شکایات کھل کر درج کرا سکیں۔ ان افسر وں کو خصوصی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ حساس معاملات کو ہمدردی، احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں دیکھ سکیں۔