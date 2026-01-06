صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجن کے 118 تھانوں میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کی تعیناتی

  • گوجرانوالہ
ریجن کے 118 تھانوں میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کی تعیناتی

خواتین، بچوں، خواجہ سراؤں اور بزرگوں کی فوری اور مؤثر قانونی مدد کی جائیگی

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)خواتین، بچوں، خواجہ سراؤں اور عمر رسیدہ افراد کو فوری اور مؤثر قانونی مدد فراہم کرنے کیلئے گوجرانوالہ ریجن کے تمام 118 تھانوں میں وکٹم سپورٹ آفیسرز کی تعیناتی مکمل کر لی گئی۔ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد وڑائچ نے بتایا کہ متاثرہ افراد کی سہولت کیلئے گوجرانوالہ میں خصوصی طور پر ویمن انکلیو قائم کیا گیا ہے ۔ یہ ایسا منفرد اور محفوظ ماحول ہے جہاں مکمل سٹاف خواتین پر مشتمل ہے اور وہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

آر پی او کے مطابق ویمن انکلیو میں صرف خواتین، بچے ، بچیاں اور بزرگ شہری ہی آ سکتے ہیں، جہاں وہ بلا خوف و جھجھک اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ خرم شہزاد وڑائچ کا کہنا تھا کہ وکٹم سپورٹ آفیسرز کا بنیادی کردار یہ ہے کہ متاثرہ افراد کو پولیس سٹیشن کے ماحول سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اعتماد حاصل ہو تاکہ وہ اپنی شکایات کھل کر درج کرا سکیں۔ ان افسر وں کو خصوصی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ حساس معاملات کو ہمدردی، احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں دیکھ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس