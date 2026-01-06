بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی مسئلہ کشمیر کے حل میں بڑی رکاوٹ :دائود رضوی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے یوم قرارداد حق خودارادیت کشمیر کے سلسلہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
اقوام متحدہ میں قرارداد کو منظور ہوئے 77 سال ہوگئے مگر افسوس کہ کشمیریوں کو حق رائے دہی نہ ملا،قرارداد تنازع کشمیر کے حل کی بنیاد فراہم کرتی ہے مگر بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی پر مبنی رویہ مسئلہ کشمیر کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر پر مسلمان حکمرانوں کی پراسرار خاموشی بھی لمحہ فکریہ ہے۔