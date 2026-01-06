ڈپٹی کمشنر کا انتظامی امور کا جائزہ لینے کیلئے مختلف سکولوں کاد ورہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایجوکیشن ریفارمز پروگرام کے تحت موسمِ سرما کی تعطیلات کے دوران تعلیمی اداروں کی بہتری اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے شہر کے مختلف سرکاری سکولوں کا دورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر جلیل ٹاؤن، گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول شیخوپورہ موڑ اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جی ٹی روڈ سرفراز کالونی کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سکولوں میں دستیاب تعلیمی سہولیات، عمارتوں کی حالت، صفائی ستھرائی، عملہ کی حاضری، سکیورٹی انتظامات اور تدریسی ماحول کا جائزہ لیا۔