صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برآمد ات بڑھانے کیلئے سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کو جلد آباد کرنا ہوگا :خالد مغل

  • گوجرانوالہ
برآمد ات بڑھانے کیلئے سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کو جلد آباد کرنا ہوگا :خالد مغل

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چیئرمین پاک کٹلری کنسورشیم وزیرآباد اور ممبر کٹلری سیکٹورل کونسل منسٹری آف کامرس خالد مغل نے کہا ہے کہ۔۔۔

ضلع وزیرآباد میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیرآباد اور ہنٹنگ اینڈ سپورٹنگ نائف تلوار ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے تمام عہدیدار وں کو ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے سمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیرآباد کو جلد آباد کرنے کیلئے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے ، اس کے ساتھ ضلع وزیرآباد میں واقع مقامی مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز کی پیداواری صلاحیت کی برینڈنگ اور مارکیٹنگ کی طرف توجہ دینی ہو گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر اسمبلی کا پارلیمنٹ لاجز کا دورہ، فیملی سوئٹس جلد مکمل کرنیکی ہدایت

موٹرویز‘ ریسٹ ایریاز میں بہتری کیلئے 15 دنوں میں رپورٹ طلب

بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل ممتاز

ایم ڈی بیت المال کی ای کچہری‘ شکایات کو فوری حل کرنیکی ہدایت

ٹیلی میڈیسن ‘صحت کہانی کے زیر اہتمام پہلے ہیلتھ کیئر سنٹر کا افتتاح

عوام کو معیاری، محفوظ،کم لاگت سفری سہولیات فراہم کی جائیں‘سیدال خان

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر