تھانہ نوشہرہ ورکاں میں انسپکٹر اقصیٰ فرمان وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات

  • گوجرانوالہ
تھانہ نوشہرہ ورکاں میں انسپکٹر اقصیٰ فرمان وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )تھانہ نوشہرہ ورکاں میں انسپکٹر اقصیٰ فرمان کو وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات کیا گیا ہے ۔

اس حوالے سے ڈی ایس پی عمران بیگ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ’’محفوظ پنجاب ویژن‘‘کے تحت خواتین اور بچوں کے خلاف زیادتی اور تشدد ریڈ لائن ہے ایسے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کئے جائیں گے ،تمام تھانوں میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور ٹرانسجینڈر افراد کی مدد اور رہنمائی کیلئے وکٹم سپورٹ آفیسرز تعینات کر د ئیے گئے ہیں ۔

 

