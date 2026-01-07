صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے حکومتی کاوشیں رائیگاں نہیں جائیں گی:خرم دستگیر

  • گوجرانوالہ
ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے حکومتی کاوشیں رائیگاں نہیں جائیں گی:خرم دستگیر

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ۔۔۔

حکومت ملک میں معاشی استحکام کی منازل عبور کررہی ہے ،ملک کو ترقی و خوشحالی سے ہمکنار کرنے کی حکومتی کاوشیں رائیگاں نہیں جائیں گی،ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کیلئے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں،جمہوریت کی بحالی و عدلیہ کی آزادی کیلئے وکلا نے بے شمار قربانیاں دیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے انتخابی حلقہ محلہ مجاہد پورہ میں حسام جہانگیر بٹ کے ایوننگ آفس جہانگیر لا چیمبر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر حسام جہانگیر بٹ ایڈووکیٹ،پروفیسر ذوہیب بٹ،عبداللہ خان لودھی و دیگر بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر