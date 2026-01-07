صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ ،دکانوں کے یکساں فرنٹ

  • گوجرانوالہ
ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ ،دکانوں کے یکساں فرنٹ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے شمسی چوک، ریل بازار تا میلادِ مصطفی چوک، گھنٹہ گھر، سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ اور ایمن آباد موڑ ماڈل بازار کا دورہ کیا۔

اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر عائشہ بٹ بھی ہمراہ تھیں۔ وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کے ویژن خوبصورت پنجاب کے تحت بازاروں کو ماڈل بازاروں میں تبدیل کرنے ، سیوریج سسٹم کی بہتری اور دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق جاری سکیموں کا معائنہ کیا گیا۔ ایمن آباد مین بازار کی ری ماڈلنگ کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ بازار کو یکساں چوڑائی پر لانے کیلئے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے جبکہ دونوں اطراف جدید طرز کے فٹ پاتھ تعمیر کئے جا رہے ہیں، نکاسیٔ آب کے مؤثر نظام کیلئے نئے نالوں کی تعمیر بھی جاری ہے ۔تمام دکانوں کیلئے یکساں ڈیزائن کے فرنٹ تیار کئے جا رہے ہیں جس سے بازار کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جدید سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سے روشنی کے بہتر انتظام کے ساتھ ساتھ سکیورٹی میں بھی بہتری آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر