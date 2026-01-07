صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال: 4 افراد نے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • گوجرانوالہ
ملکوال: 4 افراد نے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

ملکوال(نمائندہ دنیا )پنڈمکو میں 4 افراد نے 18 سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، ملزموں نے لڑکی کی برہنہ ویڈیو بھی بنا لی، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق الطاف احمد سکنہ پنڈمکو نے پولیس تھانہ ملکوال کو درخواست دی کہ2جنوری کی رات ملزم احمد ساتھیوں کے ساتھ گھر کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ ملزم ایک جانب چھپ کر بیٹھ گئے ۔ مدعی کے مطابق اس کی بیٹی جب رفع حاجت کے بعد ٹائلٹ سے باہر نکلی تو ملزموں نے اسے دبوچ لیا۔ ملزم لڑکی کو اس کے کمرے میں لے گئے اور اسلحہ کے زور پر باری باری زیادتی کی۔ مدعی نے کہا کہ ملزم اس کی بیٹی کی برہنہ ویڈیو بھی بناتے رہے ۔ ملکوال پولیس نے دو نامزد ملزموں احمد کمہار، نعمان عرف نومی اور دو نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس ذرائع کیمطابق ملزم احمد کمہار زیرِ حراست ہے جبکہ دوسرے ملزم نے عبوری ضمانت کرا لی ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش میرٹ پر کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

شاہ فیصل:سڑک کھدائی کے بعد تعمیر نہ کرنے کیخلاف درخواست

کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی میئر کاپریس کلب کا دورہ، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کراچی میں کنٹینر شپ کی تعمیر اہم سنگ میل ہے ، وفاقی وزیر

سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر