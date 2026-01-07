صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

  • گوجرانوالہ
195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے مین بازار کی اپ گریڈیشن کے سلسلہ میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور تعمیراتی میٹریل اور کام کی رفتار کو چیک کیا۔

مین بازار کو وزیراعلیٰ مریم نواز کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیرآباد کی ہدایت پر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے جس پر 195 ملین روپے لاگت آ ئیگی ، 25 ملین روپے گیپکو کو د ئیے گئے ہیں تا کہ کھمبوں اور تاروں کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا سکے ۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے چیف آفیسر بلدیہ عمیر دلدار کے ہمراہ مین بازار میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرآباد کے مین بازار کو جدید خطوط پر بناتے ہوئے خوبصورت اور جاذب نظر بنایا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان سستی گندم خرید کر آٹا مہنگا فروخت کرنے لگے 10کلوتھیلے کی سپلائی انتہائی کم

پریس کلب میں سپورٹس گالا اینڈ فیملی فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت ہیلتھ اور ایجوکیشن کونسل کے اجلاس

مویشی چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب 2ملزم گرفتار

بزنس بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا جائزہ اجلاس

ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک بھٹہ سیل،بھرائی مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر