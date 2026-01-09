صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھلروان و بغداد کالونی کے سیوریج مسائل ،اقدامات کا آغاز

  • گوجرانوالہ
پھلروان و بغداد کالونی کے سیوریج مسائل ،اقدامات کا آغاز

گجرات (نامہ نگار )پھلروان وبغداد کالونی کے دیرینہ سیوریج مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی خصوصی ہدایت پر ایم ڈی واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے پھلروان و بغداد کالونی کا دورہ کیا،دیرینہ سیوریج مسائل کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر صوبائی وزیر کے پولیٹیکل سیکرٹری تیمور بٹ بھی ہمراہ تھے ، ایم ڈی واساکورہائشیوں نے سیوریج کی صورتحال سے درپیش مسائل سے آگاہ کیاجس پر ایم ڈی واسا نے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ پھلروان اور بغداد کالونی کے سیوریج مسئلے کے مستقل اور موثر حل کیلئے جلد عملی کام شروع کیا جائے گا،اس موقع پر کاشان حفیظ بٹ کا کہنا تھا پھلروان و بغداد کالونی کے دیرینہ سیوریج مسائل کو جلد حل کیاجائے گا واسا گجرات کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی علاقے کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا۔ سیوریج نظام کی بہتری کیلئے فنی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں عوام کو دوبارہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

معروف بیکریوں میں ٹیکس چوری کا انکشاف ، ریکوری کیلئے خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سہولیات میں اضافہ

ریونیو ریکوری کے اہداف بروقت مکمل کر نے کی ہدایت

چنیوٹ: ڈپٹی کمشنر کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری، شہریوں نے شکایات پیش کیں

تعمیراتی کام کے دوران حفاظتی اقدامات پر توجہ دینے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ