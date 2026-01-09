پھلروان و بغداد کالونی کے سیوریج مسائل ،اقدامات کا آغاز
گجرات (نامہ نگار )پھلروان وبغداد کالونی کے دیرینہ سیوریج مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی خصوصی ہدایت پر ایم ڈی واسا گجرات کاشان حفیظ بٹ نے پھلروان و بغداد کالونی کا دورہ کیا،دیرینہ سیوریج مسائل کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر صوبائی وزیر کے پولیٹیکل سیکرٹری تیمور بٹ بھی ہمراہ تھے ، ایم ڈی واساکورہائشیوں نے سیوریج کی صورتحال سے درپیش مسائل سے آگاہ کیاجس پر ایم ڈی واسا نے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ پھلروان اور بغداد کالونی کے سیوریج مسئلے کے مستقل اور موثر حل کیلئے جلد عملی کام شروع کیا جائے گا،اس موقع پر کاشان حفیظ بٹ کا کہنا تھا پھلروان و بغداد کالونی کے دیرینہ سیوریج مسائل کو جلد حل کیاجائے گا واسا گجرات کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی علاقے کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا۔ سیوریج نظام کی بہتری کیلئے فنی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں عوام کو دوبارہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔