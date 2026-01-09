ستھرا پنجاب ورکرز میں وزیر اعلیٰ راشن کارڈز کی تقسیم
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر )ستھرا پنجاب ورکرز میں وزیر اعلٰی راشن کارڈ ز تقسیم کئے گئے ۔
چیئرمین گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی و ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبٰی کے ہمراہ ورکرز میں راشن کارڈز تقسیم کئے ۔ اس موقع پر کنٹریکٹر ستھرا پنجاب اخلاق حیدربھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر ورکرز سے کہا کہ وہ پوری دلجمعی اور محنت سے اپنا کام جاری رکھیں، ضلعی انتظامیہ تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشاں ہے اور آئندہ بھی اقدامات جاری رکھے گی۔ ورکرز نے وزیر اعلٰی پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام انکی معاشی معاونت کے ساتھ ساتھ مزید جانفشانی سے فرائض کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوگا۔