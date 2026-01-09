صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زاہد محمود کاڈائیلسز سنٹر بھمبر کیلئے ایک لاکھ روپے کا عطیہ

  • گوجرانوالہ
گلیانہ(نامہ نگار )پریس کلب گلیانہ رجسٹرڈ کے سرپرستِ اعلیٰ چودھری زاہد محمود بدھو چک نے چنار فری ڈائیلسز سنٹر بھمبر کو ایک لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔اس موقع پر انکا کہنا تھا کہ مستحق اور نادار مریضوں کی مدد کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ڈائیلسز جیسا مہنگا علاج غریب مریضوں کے لیے ممکن نہیں، اس لیے ایسے فلاحی اداروں کو بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے ۔ انتظامیہ نے مالی معاونت پر زاہد محمود کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر عتیق الرحمن برسالوی، ملک تنویر اعوان اور وقار قادری بھی موجود تھے ۔

 

