صفائی میں غفلت ہرکز برداشت نہیں کی جائیگی،سعدیہ جمال
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل بھر میں صفائی کے نظام پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اقصیٰ امین ڈوگر کے ساتھ اجلاس میں کیا ۔
یونین کونسل کی سطح پر صفائی کے انتظامات، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کی نشاندہی اور بروقت صفائی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ،سعدیہ جمال نے کہا کہ عوام کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اس مقصد کیلئے تمام متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں انہوں نے ہدایت کی کہ صفائی کے کام کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنایا جائے اور غفلت یا لاپرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اقصیٰ امین ڈوگر نے یقین دلایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف حصول کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور فیلڈ سٹاف کو متحرک رکھا جائے گا۔