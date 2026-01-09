ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ،بابر علاؤالدین
وزیرآباد (نامہ نگار)ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، اعلیٰ معیار اور بروقت تکمیل حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، مؤثر نگرانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔
ان خیالات کا اظہار چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے اے سی آفس وزیرآباد کے دورے پر اسسٹنٹ کمشنر جواد پیرزادہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کاشف اکرام اور دیگر انتظامی یونٹس کے افسروں سے گفتگو کرتے کیا۔بعد ازاں انہوں نے زیرِ تعمیر اسسٹنٹ کمشنر آفس اور پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا فورس کی عمارت کا معائنہ کیا جہاں تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا گیا اور متعلقہ افسروں کو ہدایت کی گئی کہ تعمیرات میں جدید تقاضوں، حفاظتی اصولوں اور عوامی سہولت کو مقدم رکھا جائے ۔دورانِ وزٹ بابر علاؤالدین کی زیرِ صدارت اہم اجلاس بھی ہوا ،وزیرآباد میں جاری اور زیرِ عمل ترقیاتی منصوبوں، بلدیاتی سہولیات، شہری انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی خدمات کے فروغ پر غور کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فیلڈ لیول پر نگرانی کو مزید فعال بنایا جائے اور عوام کو حقیقی معنوں میں ترقی کے ثمرات بروقت پہنچائے جائیں۔