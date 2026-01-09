حافظ آباد :بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی
حافظ آباد(نامہ نگار)حافظ آباد شہر میں سردی میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر پہنچ گئی۔
ساراسارادن بجلی بند رہنے سے شہریوں کے کاروبار تباہ ہوگئے جبکہ رات کے وقت بھی بجلی کی بندش سے گلی کوچوں اور شاہراؤں پر گھپ اندھیراچھایا رہنے لگا۔ شہریوں نے طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی بندش پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جبکہ ایک طرف شدید سردی نے انہیں پریشان کررکھا ہے تو دوسری جانب رہی سہی کسر بجلی کی طویل بندش نے نکال دی ہے اگر حکومت نے اسکا فوری نوٹس نہ لیا تو عوام سڑکوں پر آکر احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔