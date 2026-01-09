صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی

حافظ آباد(نامہ نگار)حافظ آباد شہر میں سردی میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر پہنچ گئی۔

 ساراسارادن بجلی بند رہنے سے شہریوں کے کاروبار تباہ ہوگئے جبکہ رات کے وقت بھی بجلی کی بندش سے گلی کوچوں اور شاہراؤں پر گھپ اندھیراچھایا رہنے لگا۔ شہریوں نے طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی بندش پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جبکہ ایک طرف شدید سردی نے انہیں پریشان کررکھا ہے تو دوسری جانب رہی سہی کسر بجلی کی طویل بندش نے نکال دی ہے اگر حکومت نے اسکا فوری نوٹس نہ لیا تو عوام سڑکوں پر آکر احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ