وزیرآباد :تحریک تحفظ آئین کے قافلہ کی آمد، پولیس کی بھاری نفری موجود رہی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک تحفظ آئین کے قائدین کا اسلام آباد سے لاہور بذریعہ جی ٹی روڈ جانے والا قافلہ وزیرآباد میں دریائے چناب کے قریب صرف پٹرول پمپ پر رکا جہاں محمود خان اچکزئی نے نماز ادا کی جبکہ دوسرے پٹرول پمپ پر علامہ راجہ ناصر عباس بھی رکے رہے اس دوران پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود رہی۔۔

دوسری جانب جی ٹی روڈ پر مولانا ظفر علی خان بائی پاس اور اللہ والا چوک میں دن بھر پولیس وین کھڑی رہی اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی۔

 

