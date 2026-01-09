دین اسلام سب کو برابری کا حق دیتا ہے ، عبدالقدیر اعوان
ڈسکہ (نمائندہ دنیا)امیر عبدالقدیر اعوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ و سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان نے کہا کہ۔۔۔
دین اسلام سب کو برابری کا حق دیتا ہے جب بندہ کلمہ حق کا اقرار کرتا ہے پھر اس کی تمام استعداد مثبت پہلوؤں پر استعمال ہوتی ہے پھر وہ اپنی صلاحتیں ترویج دین کے لیے استعمال کرتا ہے دین اسلام کی تعلیمات اسے ایثار پر لے آتی ہیں جبکہ بندہ جب اعتدال سے ہٹتا ہے تو پھر معاشرے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے دوروزہ ماہانہ روحانی اجتماع کے موقع پر خطاب کرتے کیاانہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے ۔ہر غیر صالح عمل فساد پیدا کرتا ہے ہمارا غیر صالح عمل سے نا صرف ہم خود متاثر ہوتے ہیں بلکہ پوری کائنات میں اس کا اثر جاتا ہے بے عملی فساد فی الارض کا سبب بن جاتی ہے جیسے حضرت عمر فاروق ؓ کی شہادت کے موقع پر فرمایا گیا تھا کہ اگر عمر ؓ حیات ہوتے تو جانور کسی دوسرے کی زمین سے چارہ نہ کھاتے مطلب ہمارے اعمال سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے ، آخر میں انہوں نے ملکی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کرائی ۔