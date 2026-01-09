ایپکا ایجوکیشن ونگ تحصیل نوشہرہ ورکاں کی نئی باڈی کا نوٹیفکیشن
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) ہشام شاہد ایپکا ایجوکیشن ونگ تحصیل نوشہرہ ورکاں کے صدر منتخب۔
،ایپکا ایجوکیشن ونگ ضلع گوجرانوالہ کے صدر گلریز اختر نے تحصیل کی نئی باڈی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسکے مطابق ہشام شاہد کو صدر، ابوبکر گجر اور عرفان چوہان کو سینئر نائب صدور، سفیر مرتضیٰ زیدی اور ذیشان فرزند کو نائب صدور، طارق جاوید بلوچ کو جنرل سیکرٹری، ثاقب یاسین گجر کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری، وحید ورک کو فنانس سیکرٹری، ملک فیصل کو پریس سیکرٹری جبکہ میاں منیب کو آفس سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے ۔اس موقع پر ایپکا ممبران نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے امید ظاہر کی کہ وہ ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور مسائل حل کیلئے بھرپور کردار ادا کرینگے ۔