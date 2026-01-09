فیملی پلاننگ میلہ ، مقابلے ، فیملیز،بچوں کو انعامات تقسیم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ باپولیشن ویلفیئرآفس گوجرانوالہ کے زیر اہتمام مقامی مارکی میں ایجوکیشنل فیملی پلاننگ آگاہی میلہ کا انعقاد۔مہمان خصوصی سابق ایم پی اے توفیق بٹ تھے ۔
عروج نصیر(ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ)اورفیملیز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔فیملی پلاننگ آگاہی سٹال کے علاوہ تفریحی سٹالز بھی لگائے گئے جوفیملیز کیلئے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے رہے ۔ بچے میجک شو، پاپ و فوک میوزک، ڈھول پرفارمنس ، مزاحیہ خاکوں اور موٹو پتلوکریکٹرز سے خوب محضوظ ہوئے ۔میلہ میں میوزیکل، فیملی گیمز، کوئز و دیگر تفریحی مقابلون کااہتمام بھی کیا گیا ،فیملیز اور بچوں کو انعامات تقسیم کئے گئے ۔ ڈسٹرکٹ یاپولیشن ویلفیئرآفیسر عدنان اشرف نے کہا صحتمند معاشرہ پڑھی لکھی ماں ہی تشکیل دے سکتی ہے ۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال رکھا جائے ۔ عروج نصیر نے میلے کو سراہا اور کہا ایسی سرگرمیاں تفریح کے ساتھ شعور کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ آئندہ بھی اسی جذبے سے میلوں کا انعقاد کیا جائیگا۔ توفیق بٹ نے آگاہی میلے کو سراہااور شرکا کو بھرپور شرکت پر خراج تحسین پیش کیا اور اپیل کہ آگاہی کایہ پیغام کو گھر گھر پہنچائیں خصوصا ًنئی نسل کو متوارن خاندان بارے آگاہی دینا ضروری ہے ۔میلے میں منورحسین ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات علامہ ، پیر اشرف شاکر ، ڈاکٹر عمر نصیر،ڈاکٹر عدیلہ لیاقت نے بھی شرکت کی۔ سیف اللہ بھٹی نے کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیئے ۔