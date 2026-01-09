ضلع سیالکوٹ میں سرکاری ریٹ پر آٹافراہمی جاری،عظیم قادری
پسرور (تحصیل رپورٹر)صدر انجمن تاجران بڈیانہ عظیم قادری نے بڈیانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا ہے کہ۔۔۔
ضلع سیالکوٹ میں سرکاری ریٹ پر آٹے کی مسلسل فراہمی جاری ہے ، جس سے عوام مطمئن ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر محکمہ خوراک نے فلور ملز ایسوسی ایشن ضلع سیالکوٹ کے ساتھ ملکر بہترین اقدامات کیے ہیں اور پہلی بار پنجاب بھر میں فلور ملز ایسوسی ایشن اور مقامی انتظامیہ کی بہتر حکمت عملی سے آٹے کی کوئی قلت یا بحران پیدا نہیں ہوا۔عظیم قادری نے بتایا ڈسکہ، پسرور، بڈیانہ چونڈہ سمبڑیال سمیت ضلع بھر میں آٹے کی سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ محکمہ خوراک کی زیر نگرانی فلور ملز سے براہ راست سرکاری ریٹ پر آٹا مارکیٹوں اور دکانوں تک پہنچایا جا رہا ہے ،20 کلو کی بوری مقررہ قیمت پر دستیاب ہے ۔ بڈیانہ، ڈسکہ، پسرور اور سمبڑیال میں خصوصی مارکیٹس قائم کی گئی ہیں، جہاں روزانہ ٹنوں کی مقدار میں آٹا تقسیم ہو رہا ہے ۔یہ منصوبہ مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں عوام کی کفایت شعاری کو آسان بنانے کیلئے مؤثر قدم ہے اور ضلع بھر میں کوئی شکایت درج نہیں ہوئی۔ عوامی حلقوں نے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور محکمہ خوراک کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے ۔