صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل کمیشن کیلئے کروڑوں کی اراضی واگزار کرائی :حسن ولائیت ،علی حسن نواز

  • گوجرانوالہ
جوڈیشل کمیشن کیلئے کروڑوں کی اراضی واگزار کرائی :حسن ولائیت ،علی حسن نواز

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)وکلا برادری کے اعتماد پر پورا اترنے اور اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے کے لئے شب و روز محنت کی ان خیالات کا اظہار تحصیل بار ایسوسی ایشن کے صدر حسن ولائیت تارڑ اور جنرل سیکرٹری علی حسن نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

 انہوں نے بتایا کہ سال 2025 میں قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے مالیت کی 6 ایکڑ قیمتی اراضی جوڈیشل کمیشن کے لئے واگزار کروائی مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لئے مسجد کی تعمیر، جدید ریکارڈ روم اور بار روم کی تعمیر کروائی جوڈیشل کمپلیکس میں صاف پانی کی فراہمی کے لئے فلٹریشن پلانٹ لگوایا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن