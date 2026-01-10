صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور جٹاں:غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری اور تاجر پریشان

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں:غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری اور تاجر پریشان

شہریوں کی معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہیں ، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں

جلالپور جٹاں (نامہ نگار )شدید سردی کے موسم میں جلالپور جٹاں شہر اور گردونواح میں گیپکو کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری اور تاجر برادری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔گزشتہ کئی دنوں سے مین بازار، اسلام گڑھ، عبد الستار ایدھی، شبیر شریف شہید سمیت دیگر فیڈرز میں دن رات کے اوقات میں بجلی گھنٹوں کیلئے بند رہ رہی ہے ۔ اس کے نتیجے میں شہریوں کی معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہیں اور تاجر برادری کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔شہر کے مختلف علاقوں میں رات کے وقت بجلی کی بندش کی وجہ سے گلی کوچوں اور سڑکوں پر گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے ۔ تاجر برادری نے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ جاری رہی تو وہ اور شہری سراپا احتجاج ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

3اضلاع میں 586 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ

کاشتکاروں اور فیکٹری مالکان کے مذاکرات کینوکاریٹ رواں ہفتے کیلئے 1600 روپے طے

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بناسپتی گھی، چینی اور دیگر ناقص اجزا سے کھویا بنانے والا یونٹ سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن