ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن آج ، 8 سیٹوں پر 17 امیدوار آ منے سامنے
صدر کیلئے 2 امیدواروں جبکہ جنرل سیکرٹری کیلئے 3 امیدواروں میں مقابلہ ہو گا
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالہ کا انتخابی دنگل آج ہو گا ۔ 8 سیٹوں پر 17 امیدوار میدان میں ہیں ۔ صدر کی سیٹ پر 2 امیدواروں میں ون ٹو ون جبکہ جنرل سیکرٹری کے لئے 3 میں سے 2 امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ ہو گا ۔ پنجاب بار کونسل کے ممبران ، ذات برادری ، سیاسی وابستگی،سماجی رابطے ، سینئر اور ینگ وکلاء کے گروپس کی حمایت کسی بھی امیدوار کی جیت میں بنیادی کردار ادا کریں گے ۔ 3 ہزار 4 سو سے زائد وکلاء بائیومیٹرک طریقہ کے تحت ووٹ کاسٹ کریں گے ۔ صدر کی سیٹ پر رانا فرحان علی خاں ،نصر اللہ ڈھلوں ایڈووکیٹس میں کانٹے دار مقابلہ ہو گا ۔سینئر نائب صدر کے لیے مشتاق مہر ،اصغر ورک ایڈووکیٹس میں مقابلہ ہے ۔ نائب صدر کے لیے ہارون باجوہ ،ساجد منظور ہاشمی میں سخت مقابلہ ہے ،جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے حق نواز ہنجرا ، ،رانا عثمان نثار خاں اور مقدس شبیر چیمہ ایڈووکیٹس میدان میں ہیں ۔ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے فخر جٹ ،میاں طاہر سلیم ایڈووکیٹس،فنانس سیکرٹری کے لیے خواجہ اسد اعجاز ،آغا ارسلان درانی ایڈووکیٹس،آڈیٹر کی سیٹ پر نعمان ادریس مغل،جابر علی گوندل ایڈووکیٹس،لائبریری سیکرٹری کے لیے عابدہ حسین،سحرش جاوید ایڈووکیٹس میں مقابلہ ہے ۔