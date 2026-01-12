صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ:مسقط پلٹ شہری پر اسرار طور پر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ:مسقط پلٹ شہری پر اسرار طور پر جاں بحق

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ نورپور میں مسقط پلٹ شہری پر اسرار طور پر جاں بحق ہو گیا ۔

ارسلان 3 ماہ قبل مسقط سے چھٹی گزارنے آبائی گاؤں نور پور آیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ارسلان اپنے دوستوں شہباز رفیع، صدر ولد امام دین اور غلام فرید کیساتھ قریبی ڈیرے پر بیٹھے تھے ، اہل علاقہ نے صبح مقامی پولیس کو اطلاع دی کہ ارسلان کی لاش پڑی ہے ، پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام ضروری اشیا اور شراب کی چالو بھٹی کا سامان تحویل میں لے لیا ۔دوسری طرف ورثا کا کہنا ہے کہ شہباز وغیرہ نے ہمارے بیٹے کو تشدد کر کے قتل کر دیا ہے ، پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا۔پو لیس نے واقعہ میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کر دئیے ۔

 

